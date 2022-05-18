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    احياء ذكرى الشهداء الخالدة

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٣٣]

    باكو، 18 مايو، (اذرتاج)

    قام رئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارته إلى أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تكريما لمقدم الرئيس الليتواني.

    وزار الضيف الليتواني مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

    وتم عزف النشيدين الوطنيين الليتواني والأذربيجاني.

    ثم شاهد رئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت له معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.

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