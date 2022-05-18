باكو، 18 مايو، أذرتاج انطلقت فعاليات النسختين الـ15 من معرض أذربيجان الزراعي والـ27 من معرض أذربيجان للصناعة الغذائية الدوليين وهما كاسبيان أغرو 2022 وانتر فود أذربيجان. وأحيط رئيس الوزراء اسدوف علما بأن اكبر معرض دولي في مجال الزراعة في البلد يستضيف هذه النسخة عددا قياسيا من المشاركين حيث يبلغ عدد الشركات 449 شركة من 24 بلدا ومنها 101 شركة محلية و348 أجنبية. كما تحدث رئيس الوزراء علي اسدوف خلال الجولة التفقدية مع وزير الزراعة والغابات التركي واحد كيريشجي وكذلك وزير الزراعة وتنمية المناطق القروية الإسرائيلي اوديد فورير.

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء يتعرف على النسختين الـ15 من معرض أذربيجان الزراعي والـ27 من معرض أذربيجان للصناعة الغذائية الدوليين

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