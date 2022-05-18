كبز ينهي الموسم بالتعادل السلبي مع صباح الرديف

كنجة، 17 مايو، أذرتاج

أنهى كبز كنجة الموسم بالتعادل السلبي مع صباح الرديف بدون تسجيل في الجولة السادسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

إدارة المباراة رقم 154 المنظمة على ملعب كنجة المركزي الحكم بيراموف أمام 700 مشجع.

وعاقب الحكم لاعبا من كل واحد من الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والمواظبة على مخالف القواعد فيما طرد لاعبين من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء عن مخالفة صارخة د68 ود73.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا التعادل أنهى كبز كنجة الموسم بالمركز السابع برصيد 36 نقطة بينما اختتم صباح الرديف الموسم رابعا برصيد 39 نقطة.