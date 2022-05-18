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    سياسة


    رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي نظيره البيلاروسي

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٥‎]

    باكو، 18 مايو، (أذرتاج)

    التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف اليوم مع نظيره البيلاروسي رومان غولوفتشينكو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء ان الجانبين أشارا إلى الحوار رفيع المستوى بين أذربيجان وبيلاروس وأعربا عن ارتياحهما لتطور العلاقات في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والنقل والعبور.

    كما قيم الطرفان العلاقات الثنائية على مستوى رؤساء الدول باعتبارها عاملا هاما في تطوير العلاقات بين أذربيجان وبيلاروس.

    على الرغم من الآثار السلبية لعدوى فيروس كورونا، ازداد حجم التجارة بين أذربيجان وبيلاروس في عام 2021.

    كما تم التأكيد على أهمية المشاريع الصناعية المشتركة الناجحة.

    وفي نهاية اللقاء تم التوقيع على الوثائق الاذربيجانية البيلاروسية بمشاركة رئيسي الوزراء.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي نظيره البيلاروسي
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