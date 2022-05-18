  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    باكو تستضيف مؤتمرا في "استراتيجية تطوير نموذج الأسرة الأذربيجانية "

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٦]

    باكو، 18 مايو، أذرتاج

    تستضيف العاصمة باكو 18 مايو اليوم مؤتمرا في "استراتيجية تطوير نموذج الاسرة الأذربيجانية".

    وقالت رئيسة لجنة الدولة لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل باهار مرادوفا في كلمة القتها إنّ مهرجان الأسرة ينظم في أذربيجان منذ عام 2007م مفيدة أنّ غرض الفعاليات حماية قيم الأسرة في البلد وتحسين مؤسسة الأسرة.

    وأكدت مرادوفا على أنّ الأسرة مجتمع ولا يمكن تقييده بالقوانين مشيرة الى "أننا يجب أنّ نبدل أنفسَنا كوننا مجتمعا بدلا من تبديل القواعد وينبغي لنا أنّ نعمل جماعة سويا معا وبذلك نستطيع أنّ نمد يد المساعدة للأسر المنسية والمحتاجة الى العناية."

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف مؤتمرا في "استراتيجية تطوير نموذج الأسرة الأذربيجانية "
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٢]
    تطهير مساحة 399 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٣٠]
    توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسي الأمن الأذربيجاني والتركي
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:١٣]
    شرطة مرور باكو تناشد سكان العاصمة وضيوفها بشأن حظر القيود على بعض الشوارع في ماراثون باكو 2022م
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٣:٢١]
    لقاء بين رئيس جهاز امن الدولة وامين عام مجلس الامن القومي التركي
    باكو تستضيف مؤتمرا في "استراتيجية تطوير نموذج الأسرة الأذربيجانية " باكو تستضيف مؤتمرا في "استراتيجية تطوير نموذج الأسرة الأذربيجانية " باكو تستضيف مؤتمرا في "استراتيجية تطوير نموذج الأسرة الأذربيجانية " باكو تستضيف مؤتمرا في "استراتيجية تطوير نموذج الأسرة الأذربيجانية " باكو تستضيف مؤتمرا في "استراتيجية تطوير نموذج الأسرة الأذربيجانية " باكو تستضيف مؤتمرا في "استراتيجية تطوير نموذج الأسرة الأذربيجانية "