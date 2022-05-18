باكو تستضيف مؤتمرا في "استراتيجية تطوير نموذج الأسرة الأذربيجانية "

باكو، 18 مايو، أذرتاج

تستضيف العاصمة باكو 18 مايو اليوم مؤتمرا في "استراتيجية تطوير نموذج الاسرة الأذربيجانية".

وقالت رئيسة لجنة الدولة لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل باهار مرادوفا في كلمة القتها إنّ مهرجان الأسرة ينظم في أذربيجان منذ عام 2007م مفيدة أنّ غرض الفعاليات حماية قيم الأسرة في البلد وتحسين مؤسسة الأسرة.

وأكدت مرادوفا على أنّ الأسرة مجتمع ولا يمكن تقييده بالقوانين مشيرة الى "أننا يجب أنّ نبدل أنفسَنا كوننا مجتمعا بدلا من تبديل القواعد وينبغي لنا أنّ نعمل جماعة سويا معا وبذلك نستطيع أنّ نمد يد المساعدة للأسر المنسية والمحتاجة الى العناية."