أذربيجان: 5 إصابات وحالة وفاة من كورونا في 18 مايو

باكو، 18 مايو، (اذرتاج)

سجلت إصابة 5 أشخاص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 12 مصابا وتوفي مصاب من الفيروس خلال 18 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و685 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و933 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و710 مريض منهم ويستمر علاج 42 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3919 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و862 ألف و217 فحص طبي.