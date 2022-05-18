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    انعقاد ملتقى الاعمال الاذربيجاني الليتواني في باكو

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٣٠]

    باكو، 18 مايو (أذرتاج)

    انعقد ملتقى الاعمال الاذربيجاني الليتواني في مركز حيدر علييف اليوم في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الليتواني كيتاناس ناوسيدا شاركا في ملتقى الاعمال حيث ألقا كلمتين.

    ثم أقيمت مراسم توقيع الوثائق الأذربيجانية الليتوانية.

    بعد ذلك، تعرف الرئيسان على معرض السيارات الكلاسيكية في مركز حيدر علييف.

    AZERTAG.AZ :انعقاد ملتقى الاعمال الاذربيجاني الليتواني في باكو
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