أذربيجان: تطعيم 3808 جرعة من لقاح كورونا في 18 مايو

باكو، 18 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3808 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 18 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 350 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و800 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 2377 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و694 ألف و986 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و344 ألف و556 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و845 ألف و334 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و261 ألف و409 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 243 ألف و687.