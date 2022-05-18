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    اقتصاد


    ارتفاع واردات اللحوم

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٣]

    باكو، 18 مايو، (اذرتاج)

    استوردت البلاد 181.6 الف طن من اللحوم خلال أشهر يناير-أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان إنتاج اللحوم زاد بنسبة 3 في المائة والحليب بنسبة 1.9 في المائة والبيض بنسبة 2.9 في المائة والخضروات بنسبة 17.1 في المائة خلال أشهر يناير – ابريل من عام 2021.

    ارتفع إجمالي الناتج الزراعي بنسبة 3.6 في المائة، بما في ذلك الإنتاج الحيواني بنسبة 2.8 في المائة والمحاصيل بنسبة 14.8 في المائة بالمقارنة مع الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع واردات اللحوم
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