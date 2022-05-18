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     زاقاتالا يودع الموسم بالتغلب على نفطجي الرديف مضيفه

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٢]

    باكو، 18 مايو، أذرتاج

    ودع زاقاتالا الموسم بالتغلب على نفطجي الرديف بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    إدارة المباراة رقم 153 المنظمة على ملعب الخطوط الجوية التركية لكرة القدم بالعاصمة باكو الحكم بيراموف أمام 80 مشجعا.

    وسجل هدفي صاحب الأرض صادقوف د45+4 وعلي بكلي د86 واهداف الضيف الثلاثة شعبانوف د45 واسماعيلوف د76 وجمالوف د84.

    وعاقب الحكم لاعبا من كل ناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

    وأضاف الحكم 4 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبذلك ودع زاقاتالا الموسم بالمركز الثامن برصيد 33 نقطة فيما ظل نفظجي الرديف بالمركز الخامس برصيد 38 نقطة.

     

    AZERTAG.AZ : زاقاتالا يودع الموسم بالتغلب على نفطجي الرديف مضيفه
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     زاقاتالا يودع الموسم بالتغلب على نفطجي الرديف مضيفه  زاقاتالا يودع الموسم بالتغلب على نفطجي الرديف مضيفه  زاقاتالا يودع الموسم بالتغلب على نفطجي الرديف مضيفه  زاقاتالا يودع الموسم بالتغلب على نفطجي الرديف مضيفه  زاقاتالا يودع الموسم بالتغلب على نفطجي الرديف مضيفه