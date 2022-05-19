باكو، 19 مايو (أذرتاج) اختتم الرئيس الليتواني كيتاناس ناوسيدا زيارته الرسمية الى جمهورية أذربيجان في 19 مايو. أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلا البلدين حرس الشرف تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى. وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الاذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف وغيرهما من كبار المسئولين في وداع الرئيس الليتواني كيتاناس ناوسيدا وقرينته ديانا ناوسيدا.

AZERTAG.AZ : الرئيس الليتواني ينهي زيارته الرسمية الى أذربيجان

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده