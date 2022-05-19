بحث مسائل التعاون الإقليمي بين أذربيجان وإيران

طهران، 19 مايو (أذرتاج)

التقى شاهين مصطافايف نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني والرئيس المشارك في اللجنة الإيرانية الأذربيجانية الحكومية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية مع حسين امير عبداللاهيان وزير الخارجية الإيراني.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اعربا عن امتنانهما للتطور الكبير للعلاقات الثنائية والنمو الملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين مع الإشارة الى أهمية بدء التنفيذ الوشيك للاتفاقات التي تم التوصل اليها في الاجتماع الـ15 للجنة الإيرانية الأذربيجانية الحكومية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، كذلك مذكرة التفاهم لإنشاء طرق المواصلات الجديدة بين منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية الأذربيجانية وجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي عبورا لأراضي جمهورية ايران الإسلامية.

كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول المسائل الملحة المدرجة في اجندة التعاون. أشاد الطرفان بالتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقلية والإنسانية والأخرى بين البلدين وكذلك تبادل الزيارات الرفيعة المستوى.