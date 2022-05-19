نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

طهران، 19 مايو (أذرتاج)

التقى شاهين مصطافايف نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني في 18 مايو الجنرال محمد حسين باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

أفادت وكالة أذرتاج ان الجنرال محمد حسين باقري هنأ الجانب الاذربيجاني بمناسبة تحرير الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال مشيرا الى ان إيران حريصة دائما على تطوير العلاقات مع أذربيجان.

اشير في اللقاء الى أهمية التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية الفنية بين البلدين.

كما اجري تبادل الآراء حول المزيد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.