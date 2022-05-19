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    وزير إيراني: جسر جديد على نهر استارا تشاي الحدودي يدشن بعد 6 أشهر

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]

    طهران، 19 مايو (أذرتاج)

    ستستكمل اعمال انشاء جسر على نهر استارا تشاي الحدودي لمدة 6 أشهر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي في تصريح صحفي له بعد لقائه مع شاهين مصطافايف نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني الذي يزور إيران حاليا. قال ان استكمال اعمال الجسر كان يخطط لمدة 8 أشهر. لكن يمكننا القول ان الجسر سيدشن بعد 6 أشهر بفضل تسريع اعمال الانشاء بمساعي الطرفين.

    قال الوزير ان الجسر على نهر استارا تشاي سيساهم في تعزيز علاقات الترانزيت بين إيران وأذربيجان وزيادة حجم التبادل التجاري. في الوقت ذاته سيساهم في تسهيل عبور الشحن الإيرانية لأراضي أذربيجان بالترانزيت.

    أضاف قاسمي انه غدا (اليوم) سيبدأ عمل مجموعة العمل المكونة من خبراء كلا الجانبين لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين الأذربيجانية والإيرانية بشأن انشاء طرق المواصلات الجديدة بين منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية الأذربيجانية وجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي عبورا لأراضي أذربيجان.

    أشار الوزير الإيراني الى ان الجسور للسيارات والسكك الحديد بين إيران وأذربيجان تؤشر على المستوى الرفيع لعلاقات التعاون المفيدة. ستعطي مشاريع البنية التحتية هذه دفعة أكبر للتطوير الاقتصادي بين الدولتين.

    AZERTAG.AZ :وزير إيراني: جسر جديد على نهر استارا تشاي الحدودي يدشن بعد 6 أشهر
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