أذربيجان: مدينة منكجوير ذات الآثار القديمة وأكبر محطة الطاقة الكهرومائية السوفييتية المبنية بجهود عشرة آلاف أسير ألماني

باكو، 19 مايو، أذرتاج

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أسست مدينة منكجوير عام 1948م ومساحة المدينة حاليا 14ر0 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 1ر106 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 758 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المدينة والعاصمة باكو 323 كم.

وتقع المدينة على بعد 17 كم عن محطة منكجوير للسكة الحديدية التي تربط بين باكو وتبيليسي.

ومناخ منكجوير حار معتدل جاف وحرارة الطقس المتوسطة 7ر2 مئوية في يناير و7ر26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 304 ملم.

أراضي منكجوير مستوطن منذ القدم حيث تدل المآخذ على وجود مدينة في منكجوير قبل خمسة الاف عام.

وكانت الاعمال الاثرية والحفريات التاريخية جرت فيها منذ 1871م واوسعها تنظيما بعد 1935م خاصة فترة 1946-1953م واكتشف عام 1935م عن مستوطنين قديمين وأنواع مختلفة من المقابر العتيقة وخلال البعثة الثانية المنظمة التي أجريت بسبب بدء انشاء محطة منكجوير للطاقة الكهرومائية عن مستوطنين عتيقين آخرين و4 مقابر قديمة موسعة لتكون المساحة اكبر مجمع آثري في جنوب القوقاز. وتخص العينات والنماذج الاثرية المعثور عليها خلال اعمال الحفريات الاثرية فيها بالفترة ما بين الألفية الثالثة قبل الميلاد والقرن السابع عشر والتي يزيد عددها عن 20 الف نموذج وتختلف بين مقابر التلال والجرة وآلات إنتاجية ومستلزمات منزلية والزينة والحلي والعملات المعدنية وأنواع مختلفة من الأسلحة البرونزية ومنتجات ومصنوعات محضرة من البلاد البعيدة عبر التبادل التجاري وغيرها.

ويقول الرحالة الثماني الشهير اوليا شلبي في كتابه المعروف سياحت نامة إنّ مدينة منكجوير تقع قرب جبل بوز في ساحل نهر كور مستوطن كبير حضري تضم مؤسسات انتاج الحرير واحياء حرفية ومؤسسات تعليمية كبيرة ومساجد.

كما كانت المدينة اكبر مدن دولة ألبانيا القوقازية ثقافة وحضارة خاصة في عهد الحاكم الألباني أرسوواهان ورجل الدين المحلي المرموق بينيامين عندما وضع أبجدية ألبانية وافتتاح مدارس عامة على نطاق البلد.

وكانت منكجوير تقع على طريق التجارة الكبيرة مما يدل عليه نماذج اثرية عثر عليها خلال الحفريات الاثرية من المنتجات الزجاجية المزخرفة ومستلزمات المطبخ المنزلية المصنوعة من الذهب والفضة والحلي وكذلك العملات المعدنية المضروبة في مختلف بلاد الشرق الأوسط والاقصى بجانب ثبوتها علاقات التجارة والثقافة لها مع البلاد المجاورة والبعيدة.

استكمل انشاء محطة منكجوير للطاقة الكهرومائية عام 1953م وسد المحطة المبني على حوض بسعة 6ر15 مليون متر مربع يجعله من اكبر سدود أوروبا المبنية لأغراض الريّ وطول الحوض 70 كم وعرضه يتردد بين 3-18 كم واعمق مكانه 75 مترا ومساحته العامة 605 كيلومتر مربع.

وتتغذى المحطة عبر قناتين منفردتين عن نهر كور وهما قناة قره باغ الأعلى بطول 172 كم وقناة شيروان الأعلى بطول 123 كم بجانب استخدام هاتين القناتين لريّ اكثر من 1000 هيكتار من الحقول الزراعية الواقعة على سهول ميل وموغان وشروان.

وتقع خزانة واروارا للمياه ومحطة واروارا للطاقة الكهرومائية على نهر كور على بعد 20 كم غرب خزانة منكجوير للمياه.

وجلبت الى اعمال انشاء محطة منكجوير الكهرومائية حوالي 20 الف يد عاملة من مختلف مناطق أذربيجان مع استخدام نحو 10 الاف اسير ألماني في الاعمال الانشائية والتركيبية الى نهاية الأربعينات وأصبحت منكجوير اكبر محطة كهرومائية في الفضاء السوفييتي.

وتأسست مدينة منكجوير الحالية بسبب انشاء المحطة الكهرومائية عام 1948م وتقع المدينة على ارتفاع 55 مترا من سطح البحر.