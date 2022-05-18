أذربيجان: ماصالي محافظة سبقت الصين من حيث كثافة الأهالي

باكو، 17 مايو، أذرتاج

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أسست محافظة ماصالي 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 72ر0 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 7ر227 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 316 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 232 كم.

وتتألف المحافظة من 103 منطقة سكنية وهي مدينة ماصالي وقصبتا بورا ديكاه وأركيوان وقرى سيبتين وإسكندرلي ودادوا وديكاه وأركيوان وكوياتشول وقيزيل أغاج وطازة كند وخيل وشيخلار وكوهنه ألوادي وموسى كوجه وباباسر وملا أوبا وبان باشي وكوسا جول وبناء خواجة وار وبويوك خواجه وار وبدلان وشاي قيراق وعاشورلو ودميرجي وبويوك كولاتان وبالا كولاتان وباقر اوبا وحسنلي وكوجكلي ومحمد خانلي وتك دام وجولّو تبه وتاتيان اوبا ويول اغاج ويئني زووَاند وكوهنه زووَند ويئين كند والله يارلي وخلفة لر وعباس بكلي وبيرينجي يدّي اويماق وايكينجي يدّي اويماق وقاسملي وكالينوفكا واونجه قلعة وحسين حاجيلي وقارغاجيق وكوردابازلي وقديرلي وخالّيجالي ودلّكلي وأمينلي وشهريار وقودمان وعزيز أباد ومحمد رضاء كوجه وقيزيل أوار ودلّك اوبا ومحمود أووار وروده كنار ومولالان ولورن وبئر جانة ويوسفلي وسرجوفار وسيرابيل وطازة ألوادي وأحمدلي وسيغ طاش و خان علي يان وبابا كوجه ونينه لوف وتكله ولنكان وملّا حسنلي وسيغينجاق وخوش تشوبانلي وتوكله ومحمد اوبا وبيرينجي تيه قاني وترك اوبا وشاطر اوبا وقزوين اوبا وهيشكه درة ومُشك عمي وخيرماندالي وحاجي تبه وعرب وجاخيرلي وكبله حسينلي وساري جعفرلي وإيمانلي وبالا تكله وشرفة وأقاكيشي بكلي وبيرينجي صمد خانلي وايكينجي صمد خانلي وعلي شانلي وأتجه لر وميان كو وكوبين ونظر اوبا وغريب لر وإيسي وشيخلار ودمبه لوف وولي اوبا.

تضاريس المحافظة سهلية في الغالب وجبلية جزئية في الغرب حيث اعلى ارتفاع مساحة ماصالي لا يتجاوز عن 917 م.

وفيها عدد كبير من موارد المياه العلاجية المعدنية.

ومناخ المحافظة حار معتدل جاف في الصيف وحرارة الطقس المتوسطة 5ر2 مئوية في يناير و6ر25 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 600-800 ملم.

ونهرها الرئيسي نهر ويلاش.

ماصالي محافظة زراعية صناعية وتتألف الزراعة في الغالب من زراعة الحبوب والخضروات والتبغ والبطاطس والعنب وقليل من الشاي بجانب تربية المواشي والاسماك فيما تحتضن المحافظة مؤسسات الإنتاج الزراعي ومعامل الأثاث ومصانع اللبن الأحمر وسائر المواد البنائية.

ماصالي الواقعة في جنوب الجمهورية من اجمل مكان البلد بطبيعتها الخلابة حيث تحد لنكران وليريك ويارديملي وجليل اباد ونفطتشالا المثيلة. وتستقطب ماصالي الاهتمام والانظار بقلاعها القديمة وجبلها المحترق ومواردها للمياه العلاجية وغاباتها الغنية بالاشجار النادرة وينابيعها الصافية وغيرها.

دراسة الحفريات الأثرية والموارد الكتابية والعلمية تدل على استيطان السكان في ماصالي قبل 15-20 الف سنة.

وتحتضن المحافظة 168 أثر تاريخي وثقافي مسجل ومنها 51 اثرا تاريخيا و70 اثرا قديما.

كثافة الأهالي في ماصالي تتجاوز كثافة الأهالي المتوسطة عبر العالم 7 مرات و3 مرات على نطاق الجمهورية حتى سبقت ماصالي جمهورية الصين من حيث كثافة الأهالي على كل كيلومتر مربع.

نهر ويلاش شاي نهر جبلي وحيد في المنطقة وهو مذكور في نتاجات المؤرخين القدماء مثل بطليموس اليوناني وغيره.

وقصبة أركيوان تشتهر باسم "متحف ينابيع العالم" حيث تحتضن بوحدها 37 عينا طبيعيا بمياهها الصافية للشرب وتختلف العيون بطعمها وتاريخها.

جريدتا "يئني حياة" منذ عام 1936م و"جنوب خبرلري" منذ عام 1993م (الحياة الحديثة وأخبار الجنوب) ومجلة "دان أولدوزو" (الزُهَرَة) تسلط الضوء على حياة المحافظة.

طول الطرق البرية في أراضي المحافظة 2ر330 كم وطول خطوط السكة الحديدية 2ر36 كم.

وأراضي ماصالي غنية بالآثار التاريخية والثقافية ومن أشهرها ضريح السيدة نظيرة من القرن الرابع عشر في قرية هيشكه دره ومستوطن تركي من القرون الثالثة والتاسع بقرية محمود أوار وقلعة أركيوان من القرن العاشر بقرية أركيوان ومستوطن شهريار من القرون الوسطى في قارغاليق ومسجد الجمعة بمدينة ماصالي من القرن التاسع عشر ومسجد بورا ديكاه من القرن التاسع عشر ومسجد قيزيل أوار من القرن التاسع عشر وضريح أمير بقرية كولو تبه من القرن التاسع عشر وعين مهدي بقرية أركيوان من القرن التاسع عشر وضريح مرسلي من القرن التاسع عشر بقرية سيغ طاش وضريح البابا سيد أقا من القرن السادس عشر بقرية محمود أوار ومقابر التلال من العصر البرونزي قره خان تبه وقوشا تبه والله قولو تبه وميرزا تبه بقرية هيشكه دره وقلعة صحة من القرون الوسطى بقرية نينالوف وغيرها.