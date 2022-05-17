أذربيجان: محافظة لنكران

باكو، 17 مايو، أذرتاج

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أسست محافظة لنكران 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 54ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 2ر230 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 149 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 268 كم.

وتتألف المحافظة من 93 منطقة سكنية وهي مدينتا لنكران العاصمة وليمان وقصبات ناريمان أباد وكرمه توك وهيركان وأشاغي نوفادي وهفتوني وإيستي صو وباليقجيلار السبع وقرى بولادي وشاغلاسير وجيل وخارخاتان وككيران وديريان وتُؤادو وكوهنه ككير وكيردني وحوض اوا وويلوان وكركلان ولوفاسر ودارقوبا وماموستا وطاش تعليق جار وخولميلي وشيخة كران وسبنه كران ويوخاري نوفادي وميكولان وشوروك وتوته بشته وتركة كراوي وبيلاسر وألازبين واشاغي أبو ورْوُو ونارباغي وأشله وملّا كند وقرومبا وتنكيوان وزولة وتوكه ويله ووئل وويراوول وجوي شعبان وأوسا كوجه وتات اوبا وبامباهي وسينوفلي ومولوجا وبليتون وترك انجيل وشاغلاا كوجه وبلّه بور وسوتموردوف وشيلاوار وديكاه ولج وتاليشلي وكوسالار وكنار ميشه وشيليم ووكوَنيل وويجَن وقم باشي وبرج علي وسرين بولاق وباره كند وبالا شوروك وويلادي وموغونوج اوبا ورضوان وشيوليك وقودَسة وصبر وهفته رؤون وخانليقلي وشوفو وسيبارادي وسيابلي وسياوار وسبنه كران وشيرين صو وأوركه وجوناهير وجيدي وهوراوينج وطاش تاتوك وسيليقافول ووِيْ وخان بولان.

لنكران من اجمل مناطق أذربيجان واقعة في المحيط الجغرافي السانح جنوب شرقي البلد وهي احدى المناطق الطبيعية الجغرافية الخمس الموجودة داخل الجمهورية.

وتقع المحافظة في في الجنوب الشرقي من الجمهورية على شاطئ بحر الخزر.

وتحد محافظات أستارا وماصالي وليريك.

تضاريس المحافظة سهلية في الغالب وجبلية معينة.

ومناخ المحافظة رطب شبه استوائي يتميز باعتدال الشتاء وجفاف الصيف وهطل الامطار الغزيرة في الخريف وحرارة الطقس المتوسطة تتراوح بين 3-4 مئوية في يناير والى 40 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 1400-1600 ملم.

شبكة انهار لنكران مكثفة نسبيا ما يميزها من سائر المحافات واكبر انهارها لنكران شاي وويراوول شاي وبولادي شاي وغيرها تابعة لحوض بحر الخزر.

لنكران غنية بثرواتها الطبيعية خاصة بمياهها الطبيعية ذات العلاج.

وفي المحافظة 22675 هيكتار من مساحة غابية طبيعية ومتنزه هيركان الوطني ومحمية قيزيل أغاج يشكلان متحفا طبيعيا غنيا.

لنكران محافظة زراعية صناعية كبيرة وتتزعم في الجمهورية من حيث إنتاج الخضروات والشاي بجانب تطور مجالات تربية المواشي وزراعة الحبوب والعنب والفواكه والحمضيات وصيد الأسماك ومؤسسات صناعية تواكب مع المجالات الزراعية والصناعية مثل معامل الأسماك والخضروات واللبن والشاي وكذلك إنتاج الأثاث وغيرها.

أراضي لنكران غنية بالآثار التاريخية والثقافية ومن أشهرها الفانوس البحري والقلعة الدائرية السجن وقلعة لنكران ومسجدان لدى السوقين الصغرى والكبرى والكنسية الألمانية والكنيس اليهودي وبيت الخان مير أحمد وقلعة بلّه بور ومقبرة سيغين وضريحا الشيخ زاهد وسيد خليفة وغيرها.

وهي من المحافظات القليلة التي تحتضن مركز الانترنت الإقليمي.

وكانت لنكران استضافت خانية لنكران.

وفيها جامعة لنكران الحكومية.