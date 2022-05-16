أذربيجان: محافظة ليريك

باكو، 16 مايو، أذرتاج

يمكن الاطلاع على المقال السابق عبر الرابط https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2134319 .

أسست محافظة ليريك 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 08ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 5ر85 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 79 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 323 كم.

وتتألف المحافظة من 162 منطقة سكنية وهي مدينة ليريك العاصمة وقرى هيرامو واوراند وبلابند وسينه بند ولوله كران واوسناغا كوجه وخلفة كوجه وأمبو وبارزاوو وبورسولوم ولكر ووُووْ وونَدي ونوسوْيدي وزينَكو وبوبلا وأنجقوف وويري وباباكوجه وأخونه هيران وكوسه كران وعلي اباد وقلعة بين وويزَزَمين وجنكه نوُود وكورندي وقينجْوُو وسبييريقون وبيشته توك وتبريزلي وألمو وبي بي يوني وهامار ميشه وشيفاء كران وهاران وقوسماليان وهوئري وتاتوني وشوناجولا وديو أغاج وجوكاره وديكاه وله له كران وقلسر وهيواري ودستر وديزديبوك وهامارات وبرادي وكيره وود وأورداهال وأردبيله وبويْكنديل واران وله له دولان وموسى وار وبورغو وليوه ديركه وقديم كوجة ونوسوموريا ويوخاري بيلنه وأويلة ومورية ومستائل وميستان وديقوف وديقوف دره وبيرسورا وخليفة كند وقلبين ورزكوف وموني ديكاه وبندي وجيندي ونيسلي وحذوي ونيداء وبيلنه وأذربيجان وباباكيل ونوادي ورزوول وويستن وقيرخينجي كم بركاندول ونوجو ولرمرود ووامازقون وداويدونو ونافتوني ونوراوود وضربة دره وسوروش شاي وكوهنه أوراند وأسيه دره وبولودول وخانه كاه وكندوف وبلاور وشيوْله وكسكون وكيكونو وبيراسورا وبُوزيْر وسيوف وأكوشا بيشته وخليفة هونو وهوويل وقيلقلوف وزاردوني وتندول ونساء وديجو وداواراديبي ونوجو وتيكه بند وجوني وويجاكير وقيشلاق وتولو وهوبي ولودا وكفوي ويوخاري وليك وشاي رود وأندورما وبيه كوجه وروارود وأنزوفلو وتنكه بين وشينكه دولان ودورغان ولامان وكومان وأق قيشلاق وزينوني وجنكه ميران وبيرزه كوجه وزوفوج وأرتا وتشيشمان وزوفنه وجمان شعير وكرد أثر وكلخان وأشاغي أمبور دره وكوف دره وهيله دره وحسين أباد وخواجه دوي وكلوَز ومحلة أباد وبئرانن وزريكوماجو ومولالان وسوروس.

وتأسست المحافظة باسم "زووَانْد" الى عام 1938م.

وتقع المحافظة في محيط سلسلة جبال تاليش.

وتحد إيران في الجنوب والجنوب الشرقي ومحافظات يارديملي في الجنوب الغربي ولنركان في الشمال الشرقي وماصالي في الشمال الغربي وأستارا في الجنوب الشرقي.

تضاريس المحافظة جبلية في جزء من جبال تاليش بيش تسر وبوروفار ووادي زوواند وأكبر ذرواتها في سلسلة تاريش ذروة كومور كوي 2492م وقيز يوردو 2433م.

ومناخ المحافظة حار معتدل جاف في الصيف وحرارة الطقس المتوسطة تتراوح بين 4 مئوية تحت الصفر و1 مئوية في يناير والى 12-22 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 300-800 ملم.

نهراها الرئيسيان نهرا لنكران وشرتوك.

ليريك من أقدم مستوطنات وعثر على أشياء تعود الى العصر الحجري وكهف بوزير من أقدم المساكن العائد الى العصر الحجري في أذربيجان.

وعزا عالم الآثار التاريخية والثقافية هيميل عينات مادية ثقافية معثور عليها في ليريك منذ القرن الثامن عشر الى العصر الحجري الحديث فيما ذهب عدد من العلماء مثل جاك دي مورغان وشافير وهينري الفرنسيين بما عثروا عليها في ليريك الى بلادهم وأطلقوا على ليريك اسم "جنة الاثار التاريخية".

وتسلط جريدة ليريك الشهرية الضوء على حياة المحافظة.

أراضي محافظة ليريك غنية بالآثار التاريخية والثقافية وسجلت وزارة الثقافة 134 أثر تاريخية وثقافي للحماية ومنها ضريحا باباكيل ومير مريم وتماثيل الضأن ومقابر الجرة وقلعة العذراء ذات البروج قرب قرية كيكوني وعلى مقربة منها قلعة الصبي وضريح باباكيل من القرن الرابع عشر وضريح الخواجة سيد من القرن الرابع عشر في قرية خانه كاه وفيه أحجار مكتوبة عليه ومسجد من القرن التاسع عشر مبني من اللبن الأحمر وكهف بوذير العائد الى ما قبل الميلاد وكهف في الارتفاع 1400 م من سطح البحر في قرية ميستان وغيرها.