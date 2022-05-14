 أذربيجان: محافظة لاتشين المحررة

باكو، 14 مايو، أذرتاج

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أسست محافظة لاتشين 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 84ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 6ر78 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 43 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 414 كم.

وتتألف المحافظة من 127 منطقة سكنية وهي مدينة لاتشين العاصمة وقصبة قايغي وقرى أق بولاق وألخاصلي وأحمدلي وحاجيلار وكولابيرد وجاغازور وقوشجي ومين كند وميريك وميشني وسادينلار وشيلانلي وأقجا كند وأردوشلو وقلعة جه وبولوندوز وآيي بازار وبيرينجي ايبك وواقازين وبوز جوني وكالافاليق وحاجي خانلي وقوفوجوق وبوداق دره وهوجاز وملّالار وأولودوز وأوازلار وطاشلي وولي بكلي وناريشلاار وحطملر وكاهه وجيجيملي وأشاغي جيجيملي وقاضي دره وزابوخ وسوس وقيزيلجه وبكليك وايرجان جمبرخاج وخومارته وقره بكلي وله له باقرلي وكورجه بولااق وزرتي وخيرمانلار وأق بولاق وبيرينجي تيغيك وايكينجي تيغيك وقاري قيشلاق وسويوق بولاق وقيليجلي وزيوه وكوهنه كند وقيشلاق وأيريك وآلي جان وقوزلو وفينكه وقورجو وزاغة آلتي وقوشا صو وألباؤت وبولوفلوك وكرد حاجي وأريكلي وحاجي ساملي وقره سقال وكمالّي وتشيراقلي وقره كيجدي وكاتوس ومال خلف ومازوتلو ومليك بيه ومالي بك وأق اوغلان وهوسولو زيريك وميغي دره ودكيرمان ياني وترخانلي وديهان وبالديرغانلي واوغول دره اقالار اوشاغي وبئر جهان سيدلر وعلي قولو وقره جانلي وبيجانيس وخاجين يالي وكوهنه جورمان وسوناسار ومايس وطازة كند وحق نظر وأردشوي وصافيان وخاناليلار وصو أراسي وتركلر وفرّاش ونور الدين وفتح علي بيه وأغانوس واونان نوفو وعرب وتورش صو وشلوة وايمانلار ودام بولاق وشام كند وألكجي وبوز داغان وجورمان ونقد علي.

وتقع المحافظة في المساحة الجبلية من جنوب غربي أذربيجان وتحد كلبجار في الشمال وخوجالي وشوشا وخوجاوند في الشرق وقبادلي في الجنوب وأرمينيا في الغرب.

تضاريس المحافظة جبلية في جزءها الجنوبي الغربي وسهلية في وسطها واودية في جزئها الشمالي الشرقي ويختلف ارتفاع أراضيها بين 100-4466م بجبل بازار دوزو بجانب ذورة حيدر في الارتفاع البالغ 3755م.

ومناخ المحافظة حار معتدل وجاف بارد في الشتاء وحرارة الطقس المتوسطة تتراوح بين 10 مئوية تحت الصفر و0 مئوية في يناير والى 10-22 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 600-900 ملم.

أنهارها نهر حكري وروافدها.

مساحة لاتشين العامة 166488 هيكتار ومنها 75781 هيكتار صالح للزراعة وكانت مساحة محروثة 12102 هيكتار فيما كانت 927 هيكتار من أراضي المحافظة ذات سكنية و33205 هيكتار مساحة غابية و72000 هيكتار مصافيا مراعيا.

اقتصاد لاتشين كان مبنيا على تربية المواشي وزراعة الحبوب.

وأصبحت محافظة لاتشين ضحية خيانة واحتلت من قبل أرمينيا 18 مايو 1992م ما الحق لاتشين بأضرار تقدر بأسعار عام 1992م 1ر7 مليارات دولار. وبعد انتهاء حرب الـ44 يوما الوطنية سلمت لاتشين الى أذربيجان في 1 ديسمبر عام 2020م وفقا للبيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م بين رئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس الوزراء الأرميني بشأن وقف اطلاق النار وجميع العمليات العسكرية في منطقة النزاع.

وكانت لاتشين غنية بالآثار التاريخية والثقافية حيث كان عددها يقرب من 200 أثر بجانب ثروتها الطبيعية ومعظمها يعود الى عهد ألبانيا القوقازية.

تضاريس لاتشين المعقدة أدت الى انشاء عدد كبير من الجسور على اودية الأنهار وكانت غالبيتها ذات قوس او قوسين.

ومن الآثار التاريخية والثقافية في لاتشين جسر نهر حكري من القرن الثامن عشر في قرية بكليك ابدالار ومقبرة سوموكلو من القرين السادس عشر في قرية زابوخ وقصر أق اوغلان من القرن التاسع عشر في قرية كوسالار وقصر السلطان أحمد من 1761م في قرية هوسولو سلطانلار ومقبرة من القرن الرابع عشر فيها وضريح سلطان بابا وضريح الشيخ أحمد في قرية زيوه ومسجد يعود الى القرن الحادي عشر بقرية قره قيشلاق وقلعة ومعبد من القرن الخامس عشر في قرية ميريك وجسر ذو قوسين على نهر مين كند من القرن الخامس عشر في قرية مين كند وجسر ذو قوس على النهر المذكور في أراضي اباخير ومسجد في قرية قره كول وأثر مدفن العذراء من القرن الخامس عشر في قرية كولابورد ومقابر التلال من العهد الحديدي في القرية نفسها وضريح الملك أجدر من القرن السادس عشر في قرية جيجيملي وضريح خليفة من القرن السابع عشر في قرية مال خلف ومعبد من القرن العاشر في قرية أشاغي فرجان ومعابد تاريخية في قرى قره سقال وبيجانيش وشلوة وقورجو وغيرها التي لقيت الدمار والهدم والخراب والتدمير على يد الغزاة الأرمن خلال سنوات الاحتلال.