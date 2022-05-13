 أذربيجان: محافظة قوصار

باكو، 13 مايو، أذرتاج

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أسست محافظة قوصار 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 50ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 0ر99 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 66 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 180 كم.

وتتألف المحافظة من 90 منطقة سكنية وهي مدينة قوصار العاصمة وقصبة سامور وقرى قايا كند وأشاغي لكر ويوخاري زيخور ويوخاري طاهر جال وأنيق وهيل وياساب ويئني طاهر جال وأواران وخورل وأجخور وبويوك موروق وأجخور اوبا وبالا قوصار وبدر قلعة وحسن قلعة وكوهنه خودات قازمالار وجده زيخور وبديش قلعة وجوندوز قلعة وكيلاه وخولوق ونجف كند وأشاغي قلنخور وكيلاه اوبا وحاجة تالا ونجف كند اوبا ودوز طاهر وكيجان وزندان موروق وكوزون وجاقار وتشتكون ولازا وإمام قولو كند وأشاغي امام قولو كند وصدور اوبا وقلعة جيق ويئني حياة ولنكي وميناخور وكوهنه خودات وأوَجوك وكوزون قيشلاق وزندان موروق قيشلاق وأتلي خان وجاغار قيشلاق وأواران قيشلاق وموجوق وأوكور وأليخ ويرغي كيك وبالاسا وجيلاكير وعروة اوبا وحضرة وجيريك ولجت وخوراي وسواجال وموجوق اوبا وأوزون تخته وصدور بالاسا ويوخاري لكر وشروانوفكا وقولّار وكوف اوبا واوزدن اوبا وصلاح اوبا وترباق كوربي وقرات اوبا وزوخول اوبا وموجوق اوبا وزوخول ويوخاري قلنخور وقوخور اوبا وجوبوقلو وأنيق اوبا وخولوق اوبا وهيل اوبا ولكر قيشلاق وياساب اوبا وكيجان أوبا وبيرال وجيبير وصدور وقوتورغان وكنار شاي وقوخور وأرجان.

وتقع المحافظة في المنحدرات الشمالية الشرقية من القوقاز الكبرى. وتحد قوصار في الشمال الغربي روسيا.

تضاريس المحافظة جبلية في جزءها الجنوبي الغربي وسهلية في وسطها واودية في جزئها الشمالي الشرقي ويختلف ارتفاع أراضيها بين 100-4466م بجبل بازار دوزو بجانب ذورة حيدر في الارتفاع البالغ 3755م.

ومناخ المحافظة حار معتدل في الأراضي السهلية والمنحدرة وبادر ورطب في المناطق الجبلية وحرارة الطقس المتوسطة تتراوح بين 14 مئوية تحت الصفر و1 مئوية في يناير والى 2-24 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 350-1500 ملم.

نهراها قوصار وسامور في حوض بحر الخزر.

قوصار محافظة زراعة هامة حيث تطورت فيها زراعة النباتات والحبوب والخضروات والفواكه وتربية المواشي والدواجن.

جريدة "قوصار " تسلط الضوء على حياة المحافظة منذ عام 1932م.

واراضي قوصار غنية بالآثار التاريخية والثقافية ويحتمل بناء على دراساتها الحالية أنّ الحياة الحضارية كانت موجودة في أراضي قوصار منذ الألفية الثانية قبل الميلاد.

ومن الآثار التاريخية والثقافية الموجودة في محافظة قوصار تل محمود تبه العائد الى الألفية الأولى قبل الميلاد بقرية زيخور ومنصار وكوفدوشان في قرية بدر قلعة واتلاق غفلة من العصر البرونزي واتلال قيزيل كول واقاخان من القرون الوسطى في قرية أشاغي لكر وبقايا جدران قلعة من القرن الثالث عشر في قرية أنيق وضريح مبني عام 1544م على قبر شيخ اردبيل الشيخ جنيد المدفون فيه بعد مقتله في المعارك ضد جيش خليل الله الأول شاه شروان عام 1460م في قرية حضرة ومساجد قرى هيل وجوندوز قلعة وحسن قلعة من القرن التاسع عشر وغيرها.