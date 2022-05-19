الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الزراعة والغابات التركي

باكو، 19 مايو، (اذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الزراعة والغابات التركي واحد كيريشجي والوفد المرافق له.

أفادت وكالة اذرتاج ان الوزير واحد كيريشجي نقل الى رئيس الدولة تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من التحيات فيما حمله نقل تحياته الى رئيس تركيا.

واستذكر الرئيس إلهام علييف بارتياح زيارته الى تركيا قبل عدة أيام وأشار الى دور هذه الزيارة في تطوير علاقاتنا.

وهنأ رئيس الدولة واحد كريشجي بمناسبة تعيينه وزيرا للزراعة والغابات التركي متمنيا له التوفيق في هذا المنصب.

وشكر واحد كيريشجي على التهنئة وأكد أنه يقوم كوزير بأول زيارة له إلى أذربيجان الشقيقة.

أكد الجانبان في الاجتماع على أن العلاقات الودية والأخوية بين البلدين تتطور بنجاح في جميع المجالات وأن الزراعة تلعب دورا مهما في جدول أعمال تعاوننا.

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى أن الأرمن قد دمروا كل ما يتعلق بالزراعة في أراضينا خلال فترة الاحتلال وقال إنه تم التخطيط لأعمال زراعية واسعة النطاق في الأراضي الأذربيجانية المحررة من بين مجالات أخرى. وتحدث بارتياح عن تنفيذ تعاون وثيق وأنشطة مشتركة في مجال الزراعة مع تركيا في الأراضي المحررة.

وأشار الجانبان خلال المحادثة الى أهمية معرض "كاسبيان أغرو 2022" الزراعي الدولي في باكو ومشاركة الوفد بقيادة وزير الزراعة والغابات التركي في هذا المعرض مؤكدا على ان الشركات التركية ممثلة على نطاق واسع في المعرض. وأعرب الرئيس عن ثقته في أن زيارة واحد كيريشي لبلادنا ستسهم في توسيع نطاق تعاوننا.