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     شاماخي الرديف يودع الجيش الرياضي بسداسية نظيفة نهاية الموسم

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٦]

    شاماخي، 19 مايو، أذرتاج

    ودع شاماخي الرديف ضيفه الجيش الرياضي بستة أهداف دون رد في الجولة السادسة والعشرين الأخيرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    إدارة المباراة رقم 152 المنظمة على ملعب أسك أرينا بالعاصمة باكو الحكم إسماعيلي أمام 200 مشجع.

    وسجل اهداف صاحب الأرض محمد زاده د17 مرماه وأخوندوف د31 وقولييف د45 وسفروف د61 ود66 ود68.

    وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض و6 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من الأخير بالبطاقة الحمراء د40 عن المواظبة على خرق القواعد.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع إلى الشوط الأول ودقيقة إلى الفترة الأولى.

    وبهذا الفوز اختتم شاماخي الرديف الموسم ثانيا برصيد 44 نقطة فيما ظل الجيش الرياضي سادسا برصيد 36 نقطة.

     

     

    AZERTAG.AZ : شاماخي الرديف يودع الجيش الرياضي بسداسية نظيفة نهاية الموسم
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