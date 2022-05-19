توران طاووس يتغلب على زيرة الرديف نهاية الموسم

طاووس، 19 مايو، أذرتاج

تغلب توران طاووس على زيرة الرديف باكو ضيفه بهدفين دون رد في الجولة السادسة والعشرين الأخيرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

إدارة المباراة رقم 151 المنظمة على ملعب طاووس المركزي بعاصمة المحافظة الحكم قربانوف أمام 2300 مشجع.

وسجل هدفي صاحب الأرض شاه مرادوف د48 وجمالوف د63.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع إلى الشوط الأول و3 دقائق إلى الفترة الأولى.

وبهذا الفوز اختتم النادي الطاووسي الموسم عاشرا برصيد 33 نقطة فيما استقر زيرة الرديف بالمركز الثالث عشر الأخير برصيد 12 نقطة.

يذكر أنّ إدارة الدوريات لكرة القدم منح لنادي توران طاووس رخصة المشاركة في دوري الممتاز من الموسم القادم.