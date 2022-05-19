  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    توران طاووس يتغلب على زيرة الرديف نهاية الموسم

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٣١]

    طاووس، 19 مايو، أذرتاج

    تغلب توران طاووس على زيرة الرديف باكو ضيفه بهدفين دون رد في الجولة السادسة والعشرين الأخيرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    إدارة المباراة رقم 151 المنظمة على ملعب طاووس المركزي بعاصمة المحافظة الحكم قربانوف أمام 2300 مشجع.

    وسجل هدفي صاحب الأرض شاه مرادوف د48 وجمالوف د63.

    وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع إلى الشوط الأول و3 دقائق إلى الفترة الأولى.

    وبهذا الفوز اختتم النادي الطاووسي الموسم عاشرا برصيد 33 نقطة فيما استقر زيرة الرديف بالمركز الثالث عشر الأخير برصيد 12 نقطة.

    يذكر أنّ إدارة الدوريات لكرة القدم منح لنادي توران طاووس رخصة المشاركة في دوري الممتاز من الموسم القادم.

     

     

    AZERTAG.AZ :توران طاووس يتغلب على زيرة الرديف نهاية الموسم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٦]
     شاماخي الرديف يودع الجيش الرياضي بسداسية نظيفة نهاية الموسم
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٢]
     زاقاتالا يودع الموسم بالتغلب على نفطجي الرديف مضيفه
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
    كبز ينهي الموسم بالتعادل السلبي مع صباح الرديف
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
     سومغايت الرديف يخسر أمام غابالا الرديف في الجولة الأخيرة
    توران طاووس يتغلب على زيرة الرديف نهاية الموسم توران طاووس يتغلب على زيرة الرديف نهاية الموسم توران طاووس يتغلب على زيرة الرديف نهاية الموسم توران طاووس يتغلب على زيرة الرديف نهاية الموسم توران طاووس يتغلب على زيرة الرديف نهاية الموسم