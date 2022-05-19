رئيس إدارة مسلمي القوقاز: ندعو أرمينيا للحد من دعوات للاعتداء وللسلام

باكو، 19 مايو، أذرتاج

قال رئيس إدارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي في باكو في "آفاق التعددية الثقافية في القضايا العالمية الأولوية" المنظم ضمن جلسة تمهيدية إقليمية لمنتدى دين الإسلام وسائر الأديان ج20 إنّ دورا استثنائيا فلسفة دين الإسلام للتفاهم والتعاون مع جميع الأديان السماوية في تشكل بيئة نموذجية للتعايش والتعددية الثقافية في مجتمع أذربيجان.

وأشار رئيس الإدارة الى أنّ الدولة الأذربيجانية تمارس اليوم أعمال إعادة البناء والتأهيل والإعمار والإنشاء عبر تطهير أراضيها المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام وتعيد بناء آثارنا الوطنية والدينية والأخلاقية التي لقيت إهانة وتدميرا وهدما ونهبا جراء اعمال التخريب المرتكبة خلال فترة الاحتلال وتنفذ في المنطقة مشاريع اقتصادية تستهدف الى السلام والرفاهية مشددا على أنّ أرمينيا أحادية العرق تزداد فيها بالعكس نزعات الانتقام حتى اليوم وندعو أرمينيا للحد من دعوات الكراهة التي تناشد للاعتداء ولنشر أفكار الانتقام وللسلام وحسن الجوار.