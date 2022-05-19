  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا الى 415 مليون دولار

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١١]

    كييف، 19 مايو، (اذرتاج)

    تجاوز حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وأوكرانيا 415 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير – ابريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الأوكرانية أن قيمة الصادرات من أذربيجان إلى أوكرانيا بلغت 95 مليون و634 الف دولار خلال 4 أشهر وبلغت الواردات من أوكرانيا إلى بلدنا 318 مليون و633 الف دولار خلال تلك الفترة.

    يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا الى 415 مليون دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]
    تصدير الكهرباء المنتجة في قاراباغ عبر إيران
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:١٦]
    أذربيجان: مدينة منكجوير ذات الآثار القديمة وأكبر محطة الطاقة الكهرومائية السوفييتية المبنية بجهود عشرة آلاف أسير ألماني
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٤٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]
    وزير إيراني: جسر جديد على نهر استارا تشاي الحدودي يدشن بعد 6 أشهر
    ارتفاع حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا الى 415 مليون دولار