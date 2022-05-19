ارتفاع حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا الى 415 مليون دولار

كييف، 19 مايو، (اذرتاج)

تجاوز حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وأوكرانيا 415 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير – ابريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الأوكرانية أن قيمة الصادرات من أذربيجان إلى أوكرانيا بلغت 95 مليون و634 الف دولار خلال 4 أشهر وبلغت الواردات من أوكرانيا إلى بلدنا 318 مليون و633 الف دولار خلال تلك الفترة.

يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان.