أذربيجان: تطعيم 3197 جرعة من لقاح كورونا في 19 مايو

باكو، 19 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3197 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 19 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 348 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و451 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 2170 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و698 ألف و183 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و344 ألف و904 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و845 ألف و785 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و263 ألف و579 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 243 ألف و915.