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    تصدير الكهرباء المنتجة في قاراباغ عبر إيران

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]

    طهران، 19 مايو، (أذرتاج)

    سيتم تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة في قاراباغ عبر اراضي إيران.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها السفير الإيراني في أذربيجان السيد عباس موسوي في تصريح صحفي له.

    وقال إن الطاقة الكهربائية المنتجة في قاراباغ سيتم تصديرها عبر اراضي إيران إلى نخجيوان وتركيا والدول الأوروبية.

    وأشار الدبلوماسي إلى أن عددا من الشركات الإيرانية لديها خبرة واسعة في بناء محطة الكهرباء. من المتوقع أن تشارك الشركات الإيرانية في بناء محطات توليد الكهرباء والمؤسسات التعليمية والمستشفيات في قاراباغ في المستقبل. يتم تنفيذ العمل ذي الصلة في هذا الاتجاه.

    يذكر ان اعمال إنشاء 5 محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية في المناطق المحررة من الاحتلال مستمرة. ومن المتوقع أن يكتمل بناء هذه المحطات هذا العام.

    من المخطط بناء محطات طاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط في لاجين وكلبجر ومحطات طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط.

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