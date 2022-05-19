قوات أرمينيا تواصل إطلاق النار على قوات أذربيجان عبر الحدود

باكو، 19 مايو، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إنّ قوات أرمينيا واصلت اليوم اطلاق النار على مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود حيث استهدفت هذه المرة عصر 19 مايو اليوم من مواقعها في قرية أشاغي شورجه بمحافظة باسار كيجار على مواقع جيش أذربيجان بقرية يليجه بمحافظة كلبجار المحررة عبر الحدود الدولية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة النارية.

وذكرت الوزارة أنّ وحدات جيش أذربيجان ردت بالمثل على قوات أرمينيا.