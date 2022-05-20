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    أذربيجان تسمح لمواطني عدة بلدان أخرى لدخول وخروج اراضي البلد جوا

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [٠٧:٣٢]

    باكو، 20 مايو (أذرتاج)

    أصدر مجلس الوزراء قرارا يسمح لمواطني عدة بلدان أخرى لدخول أراضي أذربيجان والخروج منها جوا ابتداء من 20 مايو.

    أفادت أذرتاج أن هذا القرار جاء بناء على تعديلات أدرجها مجلس الوزراء في "القرار بشأن تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلد ورفع بعض القيود المفروضة خلاله".

    وينص القرار على السماح لمواطني البلدان المشار اليها أسفله وكذلك مواطني سائر البلدان الذين يقيمون في هذه البلدان اقامة دائمة وعديمي الجنسية بدخول وخروج اراضي جمهورية أذربيجان جوا:

    جمهورية بلغاريا

    مملكة بوتان

    جمهورية افريقيا الجنوبية

    جمهورية غواتيمالا

    جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية

    جمهورية لبنان

    جمهورية موريشيوس

    جمهورية مصر العربية

    جمهورية اتحاد ميانمار

    جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية

    جمهورية باراقواي

    جمهورية مقدونيا الشمالية

    جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية

    جمهورية فيتنام الاشتراكية

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