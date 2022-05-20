نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي وزير النفط الإيراني

طهران، 19 مايو، (أذرتاج)

التقى نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف مع وزير النفط الإيراني جواد أوجي في 19 مايو، وذلك على هامش زيارته الى طهران.

أفادت وكالة اذرتاج ان الجانبين أعربا خلال الاجتماع عن ارتياحهما للتنفيذ الناجح للمشروع بين أذربيجان وإيران بشأن نقل الغاز التركماني إلى أذربيجان عبر إيران ولتطوير التعاون في قطاع النفط والغاز وأكدا على فوائد المشاريع المشتركة لكلا البلدين وأهميتها في تعزيز العلاقات، وتم التوصل الى اتفاق في العمل في هذا الاتجاه.