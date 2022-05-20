باكو، 20 مايو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 مايو أيار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0144 أورو EUR 1 1.7851 دولار أسترالي AUD 1 1.1923 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.342 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1064 كرون دنماركي DKK 1 0.2399 لاري جورجي GEL 1 0.5792 روبي هندي INR 1 0.0219 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166 دولار كندا CAD 1 1.3258 دينار الكويت KWD 1 5.5443 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3861 بيسو المكسيك MXN 1 0.0851 جنيه مصري EGP 1 0.0931 لاي مولدوفا MDL 1 0.0893 كرون النرويج NOK 1 0.1728 زلوتي بولندا PLN 1 0.3845 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0205 روبل روسي RUB 1 0.0268 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2758 دولار سنغافورة SGD 1 1.2256 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1362 دولار تايوان TWD 1 0.0571 ليرة تركيا TRY 1 0.1065 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0783 كرون التشيك CZK 1 0.0725 يوان الصين CNY 1 0.2515 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1065 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5019 كرون السويد SEK 1 0.1702 فرنك سويسرا CHF 1 1.7245 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1335 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.3193 بيسو تشيلي CLP 100 0.1991 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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