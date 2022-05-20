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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٤]

    باكو، 20 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0144

    أورو EUR 1 1.7851

    دولار أسترالي AUD 1 1.1923

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.342

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1064

    كرون دنماركي DKK 1 0.2399

    لاري جورجي GEL 1 0.5792

    روبي هندي INR 1 0.0219

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.3258

    دينار الكويت KWD 1 5.5443

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3861

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0851

    جنيه مصري EGP 1 0.0931

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0893

    كرون النرويج NOK 1 0.1728

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3845

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0205

    روبل روسي RUB 1 0.0268

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2758

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2256

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1362

    دولار تايوان TWD 1 0.0571

    ليرة تركيا TRY 1 0.1065

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0783

    كرون التشيك CZK 1 0.0725

    يوان الصين CNY 1 0.2515

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1065

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5019

    كرون السويد SEK 1 0.1702

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7245

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1335

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.3193

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1991

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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