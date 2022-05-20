البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 20 مايو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 مايو أيار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0144
أورو EUR 1 1.7851
دولار أسترالي AUD 1 1.1923
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.342
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1064
كرون دنماركي DKK 1 0.2399
لاري جورجي GEL 1 0.5792
روبي هندي INR 1 0.0219
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.3258
دينار الكويت KWD 1 5.5443
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3861
بيسو المكسيك MXN 1 0.0851
جنيه مصري EGP 1 0.0931
لاي مولدوفا MDL 1 0.0893
كرون النرويج NOK 1 0.1728
زلوتي بولندا PLN 1 0.3845
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0205
روبل روسي RUB 1 0.0268
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2758
دولار سنغافورة SGD 1 1.2256
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1362
دولار تايوان TWD 1 0.0571
ليرة تركيا TRY 1 0.1065
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0783
كرون التشيك CZK 1 0.0725
يوان الصين CNY 1 0.2515
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1065
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5019
كرون السويد SEK 1 0.1702
فرنك سويسرا CHF 1 1.7245
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1335
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.3193
بيسو تشيلي CLP 100 0.1991
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116
ريال إيران IRR 100 0.004
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