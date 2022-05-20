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    اقتصاد


    نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي وزير الطاقة الإيراني

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٠٩]

    باكو، 20 مايو (أذرتاج)

    التقى نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني والرئيس المشارك في اللجنة الإيرانية الأذربيجانية الحكومية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية مع وزير الطاقة الإيراني على هامش زيارته الى إيران.

    أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء تركز على مناقشة مسائل مواصلة مشاريع الطاقة وزيادة التعاون في هذا المجال، اجراء الاعمال في مجال الطاقة بناء على مذكرة التفاهم بشأن انشاء طرق المواصلات الجديدة بين منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية وجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي عبورا لأراضي إيران.

    كما استعرض الطرفان مسائل استكمال اعمال انشاء محطتي "خودافرين" و"قيز قالاسي" الكهرمائيتين على نهر اراز واستغلالهما و سير اجراء الاعمال في مجال الطاقة واستغلال موارد الماء.

    كما اجرى الطرفان تبادل الآراء حول مشاريع الطاقة الثلاثية والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

     

    AZERTAG.AZ :نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي وزير الطاقة الإيراني
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