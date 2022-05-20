الرئيس الأذربيجاني يستقبل المدير العام للإيسيسكو

باكو، 20 مايو (أذرتاج)

استقبل الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الجمعة (20 مايو 2022) بالقصر الرئاسي في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة استذكر بامتنان زيارة المدير العام للايسيسكو الى اغدام وفضولي في العام الماضي والى مدينة شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية في هذا العام مشيدا بمشاركة الدكتور سالم بن محمد المالك في المؤتمر الدولي في شوشا.

أكد الرئيس إلهام علييف ان أذربيجان تتعاون بشكل مثمر وناجح مع الايسيسكو منذ سنين، وأعرب عن شكره للإيسيسكو على دعمها المتواصل للموقف الاذربيجاني العادل أيام الاحتلال الأرميني للأراضي الأذربيجانية وكذلك ابان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما. وقال رئيس الدولة ان الجانب الاذربيجاني يريد زيارة ممثلي اليونسكو الى الأراضي المحررة من الاحتلال ليشاهدوا ميدانيا مدى اعمال الدمار التي خلفها الأرمن فيها. لكن، للأسف، ممثلي هذه المنظمة لم يزوروا تلك الأراضي بعد، رغم مرور أكثر من سنة ونصف من انتهاء الحرب. أشار الرئيس إلهام علييف الى ان نشاط الايسيسكو ومشاركة خبرائها قد يلعب دورا مهما في تقييم الخسائر المادية التي ألحقها الأرمن بأذربيجان ونقل الحقائق المتعلقة بها الى الرأي العام العالمي.

أشار رئيس الدولة الى أهمية انشاء المكتب الإقليمي للإيسيسكو في باكو في عمل توسيع التعاون مجددا شكره للمنظمة على دعمها للموقف العادل لأذربيجان.

من جانبه استذكر المدير العام للايسيسكو زيارته السابقة الى الأراضي المحررة من الاحتلال مشيرا الى ان المشاهد التي رآها هناك اثناء هذه الزيارة اثارت أسفا كبيرا لديه مشيرا الى انه شاهد اعمال الدمار الكبيرة في تلك الأراضي. في الوقت ذاته، استذكر الدكتور سالم بن محمد المالك بكل امتنان انهم شاهدوا اعمال إعادة الإعمار الكبيرة في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال. أكد المدير العام للايسيسكو ان هذه الأماكن جميلة جدا مشيرا الى ان عددا كثيرا من الناس من البلدان الأجنبية يريدون السفر الى تلك الأراضي. وأشاد بالزيارات المتواصلة لرئيس أذربيجان الى الأراضي المحررة من الاحتلال وتفقده المساجد فيها ولقاءاته مع الناس والدعم المعني الذي يقدمه للعاملين فيه. وأضاف المدير العام للايسيسكو ان وفد المنظمة زار الكنيسة أيضا اثناء زيارته الى شوشا. ورأى ان اعمال ترميمها على وشك الانتهاء.

قدم المدير العام للايسيسكو هدية تذكارية الى رئيس الدولة.