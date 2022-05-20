ضبط 25 طنا من الخردة المعدنية المجموعة غير قانوني في خوجاوند المحررة – صورة
AzerTAg.az
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٠٨]
خوجاوند المحررة، 20 مايو، أذرتاج
موظفو أجهزة إنفاذ القانون يواصلون بالتعاون مع عناصر الداخلية عمليات التصدي الوقائية والاحترازية لمحاولات العبور غير القانونية وبدون رخصة والتفافا بمنافذ العبور المقامة الى أراضي البلد المحررة من الاحتلال الأرميني غير المطهرة الى الحين من الألغام والذخائر الحية والمتفجرة بالكامل.
وأوقف الموظفون في منفذ عبوري في أراضي قرية جيراقوز بمحافظة خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني شاحنة من طراز مرسيديس وكشفوا في الفحص الابتدائي عن حوالي 25 طنا من الخردة المعدنية المختلفة المجموعة غير قانوني.
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