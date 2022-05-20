شركات أمريكية تشارك في معرض "كاسبيان اغرو 2022"

باكو، 20 مايو (أذرتاج)

تشارك الشركات الامريكية في معرض الزراعة "كاسبيان اغرو 2022" بباكو، ذلك برعاية السفارة الأمريكية في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة ان الجناح الأمريكي تعرض فيه أنواع الأسمدة للمزارعين، كذلك أساليب مكافحة الآفات ونظام الري وطرق الزراعة.

تسعى الشركات الامريكية المشاركة منها Dragon-Line و Trece Brandtو ZipGrow و Store It Coldو Symbiotic Aquaponicو Grow More الى إقامة التعاون مع المزارعين المحليين ورجال الاعمال.

يذكر ان ممثلي أكثر من 400 شركة من 24 بلدا يشاركون في معرض "كاسبيان اغرو 2022".