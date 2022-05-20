الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

باكو، 20 مايو، (اذرتاج)

تعد تركيا وروسيا وجورجيا وسويسرا والولايات المتحدة الامريكية من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان خلال أشهر يناير – ابريل من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 333.7 مليون دولار إلى تركيا و191.7 مليون دولار إلى روسيا و50.9 مليون دولار إلى سويسرا و60.9 مليون دولار إلى جورجيا و39.4 مليون دولار إلى الولايات المتحدة الامريكية خلال 4 أشهر.