تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة باكو – صور

باكو، 20 مايو، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" يقع على عنوان شارع موسكو رقمي 90 و92 في حي نسيمي بالعاصمة باكو حول المباني السكنية كثيرة الطوابق التي يقطنها 600 ساكن.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وكرة السلة وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الأطفال والشباب.

كما غرست 550 شجرة وشجيرة وشتلات الزهور المختلفة وتشجير المحيط عموما في مساحة 3500 متر مربع وأقيمت 7 عرائش في الحديقة وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات وأعشاش الطيور وبيوت القطط.