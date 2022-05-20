أذربيجان رابعة بين شركاء جورجيا التجارية الخارجية

تبليسي، 20 مايو، (اذرتاج)

كان حجم التبادل التجاري الجورجي مع أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل من العام الحالي 445.4 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن صحة أذربيجان في حجم التبادل التجاري الجورجي خلال المدة المذكورة بلغت 32.8 في المائة.

وأصبحت أذربيجان بهذا المؤشر أكبر شريك تجاري رابع لجورجيا بعد تركيا والصين وروسيا.

احتلت تركيا المرتبة الأولى بين أكبر الشركاء التجاريين لجورجيا – 766.3 مليون دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتحتل الصين بـ614.7 مليون دولار وروسيا المرتبة الثانية بمبلغ 559.7 مليون دولار.