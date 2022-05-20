حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس نحو 105 مليون دولار

مينسك، 20 مايو، (أذرتاج)

كان حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس حوالي 105 مليون دولار في فترة ما بين يناير - أبريل لهذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج ان أذربيجان قامت بتصدير المنتجات بقيمة 69 مليون دولار الى بيلاروس بينما استوردت منها بقيمة 35.2 مليون دولار.

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس كان 424.5 مليون دولار امريكي في فترة ما بين يناير – ديسمبر للعام الماضي.