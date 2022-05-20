  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


     جدول الجولة الثامنة والعشرين الأخير بدوري الممتاز لكرة القدم

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٣]

    باكو، 20 مايو، أذرتاج

    أعلنت إدارة الدوري لكرة القدم عن جدول الجولة الثامنة والعشرين آخر جولات الموسم مع الحكام الموظفين لإداراتها.

    21 مايو، السبت

    قراباغ – نفطجي، الحكام حاجييف وبيراموف وعلييف ورحيموف، ملعب أذرصون أرينا، باكو

    زيرة – شاماخي، الحكام الله وردييف وطالبوف ويوسفوف وحسنلي، ملعب مجمع زيرة الرياضي، باكو

    غابالا – صباح، الحكام أقايف وزينالوف وامير علي ورجبوف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

    سومغايت – صبائل، الحكام حمزة زاده وحسينوف ورمضانوف وقربانوف، ملعب كابيتال بنك أرينا، سومغايت

     

     

    AZERTAG.AZ : جدول الجولة الثامنة والعشرين الأخير بدوري الممتاز لكرة القدم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٣١]
    توران طاووس يتغلب على زيرة الرديف نهاية الموسم
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٦]
     شاماخي الرديف يودع الجيش الرياضي بسداسية نظيفة نهاية الموسم
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٢]
     زاقاتالا يودع الموسم بالتغلب على نفطجي الرديف مضيفه
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
    كبز ينهي الموسم بالتعادل السلبي مع صباح الرديف
     جدول الجولة الثامنة والعشرين الأخير بدوري الممتاز لكرة القدم