جدول الجولة الثامنة والعشرين الأخير بدوري الممتاز لكرة القدم
AzerTAg.az
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٢٣]
باكو، 20 مايو، أذرتاج
أعلنت إدارة الدوري لكرة القدم عن جدول الجولة الثامنة والعشرين آخر جولات الموسم مع الحكام الموظفين لإداراتها.
21 مايو، السبت
قراباغ – نفطجي، الحكام حاجييف وبيراموف وعلييف ورحيموف، ملعب أذرصون أرينا، باكو
زيرة – شاماخي، الحكام الله وردييف وطالبوف ويوسفوف وحسنلي، ملعب مجمع زيرة الرياضي، باكو
غابالا – صباح، الحكام أقايف وزينالوف وامير علي ورجبوف، ملعب غابالا المركزي، غابالا
سومغايت – صبائل، الحكام حمزة زاده وحسينوف ورمضانوف وقربانوف، ملعب كابيتال بنك أرينا، سومغايت
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٣١]
١٩.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٥٦]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٥٢]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٩:١٣]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٣١]
١٩.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٤١]
١٩.٠٥.٢٠٢٢ [٠٩:٥٤]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٣٥]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:١٣]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:١٩]
١٦.٠٥.٢٠٢٢ [١١:١٩]
١٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٣:٤٩]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٠:٠٢]
١٩.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٠:٢٠]
١٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٠٩]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠١]
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٥٩]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٤]
١٩.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٥]
١٩.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٣٧]
١٩.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٥٨]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٢٨]
١٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٥٨]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤١]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٥٨]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٣٩]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [٠٧:٣٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك