 جدول الجولة الثامنة والعشرين الأخير بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 20 مايو، أذرتاج

أعلنت إدارة الدوري لكرة القدم عن جدول الجولة الثامنة والعشرين آخر جولات الموسم مع الحكام الموظفين لإداراتها.

21 مايو، السبت

قراباغ – نفطجي، الحكام حاجييف وبيراموف وعلييف ورحيموف، ملعب أذرصون أرينا، باكو

زيرة – شاماخي، الحكام الله وردييف وطالبوف ويوسفوف وحسنلي، ملعب مجمع زيرة الرياضي، باكو

غابالا – صباح، الحكام أقايف وزينالوف وامير علي ورجبوف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

سومغايت – صبائل، الحكام حمزة زاده وحسينوف ورمضانوف وقربانوف، ملعب كابيتال بنك أرينا، سومغايت