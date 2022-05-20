إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
AzerTAg.az
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
باكو، 20 مايو، (أذرتاج)
يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – ابريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا والبرتغال واليونان في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.
بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 5 مليارات و833.4 مليون دولار أمريكي والى البرتغال 400.5 مليون دولار والى اليونان 365.7 مليون دولار.
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