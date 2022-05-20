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    اقتصاد


    معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري خلال 4 أشهر

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٥‎]

    باكو، 20 مايو، (أذرتاج)

    تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في أبريل وأدنى معدل لها في مارس.

    وبلغت قيمة عمليات التصدير في أبريل 3 مليارات و842.4 مليون دولار أمريكي وفي مارس مليارين و13.2 مليون دولار.

    يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال 4 أشهر بلغت 11 مليارات و823.3 مليون دولار.

     

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