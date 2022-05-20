وزير الخارجية يحيط مشاركي الدورة الـ132 الوزارية لمجلس أوروبا في إيطاليا علما تطورات المنطقة

باكو، 20 مايو، أذرتاج

عقدت الدورة الـ132 للجنة الوزارية لمجلس أوروبا بمدينة تورين الإيطالية 20 مايو.

قالت الخارجية في بيان إنّ وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف شارك في فعاليات الدورة.

ألقى الوزير بايراموف كلمة في الدورة نقل فيها تهانيه الى إيطاليا بمناسبة انتهاء مدة رئاستها الناجحة وعبر عن دعم البلد لرئاسة ايرلندا القادمة.

واكد الوزير على احترام أذربيجان بمعايير القانون الدولي ومبادئه بما فيه سيادة الدول داخل حدودها المتعارف بها على الصعيد الدولي ووحدة أراضيها مشيرا الى أنّ المبادئ المذكورة أساس السلام والأمن والاستقرار الدولي.

وأحاط الوزير بايراموف مشاركي الدورة علما بالوضع الأخير في المنطقة وخطوات تتخذ نحو تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا مضيفا أنّ أذربيجان يواصل بذل جهودا متتالية نحو تطبيع العلاقات بين الدولتين منوها الى تأثير إيجابي لاجتماع بروكسل 6 أبريل العام الحالي بين زعيمي أذربيجان وأرمينيا بوساطة مجلس الاتحاد الأوروبي على هذه العملية.

وأعلن الوزير عن استعداد أذربيجان للتعاون مع أرمينيا لقاء تعزيز السلام والأمن في المنطقة مشيرا الى إمكانية مساهمة مجلس أوروبا في تحقيق تدابير بناء ثقة من شأنها أنّ تلعب دورا خاصا في هذا المجال مقدرا إيجابيا تنظيم لقاء يجمع ممثلي المجتمعين المدنيين الأذربيجاني والأرميني بمبادرة الأمين العام لمجلس أوروبا.

واستلفت الوزير بايراموف الاهتمام الى المشكلات الجسيمة التي يواجهها أذربيجان في الفترة ما بعد النزاع ولا سيما الى غياب أية معلومة الى اليوم عن أكثر من 4000 أذربيجاني أصبحوا في عداد المفقودين منذ الحرب الواقعة في أوائل التسعينات القرن السابق داعيا المجتمع الدولي لبذل مساع تضمن دعما وإسهاما أفعل في إزالة هذه المشاكل من اجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال الوزير بايراموف إنّ أذربيجان ملتزم بالتعاون مع الدول الأعضاء لدى مجلس أوروبا وأجهزتها مفيدا أنّ خطة فعالية جديدة مع أذربيجان للفترة ما بين 2022-2025م مقدمة من جانب مجلس أوروبا قد مهدت أرضية جديدة للنشاط المشترك.