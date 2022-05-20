أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى أوكرانيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

باكو، 20 مايو، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى أوكرانيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن أوكرانيا وروسيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان.

بلغت حجم الصادرات الى أوكرانيا 318.6 مليون دولار وإلى روسيا 198.8 مليون دولار والى بيلاروس 68.9 مليون دولار.