أذربيجان: تطعيم 3067 جرعة من لقاح كورونا في 20 مايو

باكو، 20 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3067 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 20 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 347 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و587 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 1910 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و701 ألف و250 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و345 ألف و251 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و846 ألف و372 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و265 ألف و489 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 244 ألف و138.