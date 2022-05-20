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    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد زاقاتالا – صور

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]

    لاحيج، زاقاتالا، 20 مايو، أذرتاج

    افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد وصال محمدوف التذكاري المنقوش عليه صوره في قرية لاحيج بمحافظة زاقاتالا.

    وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهيد محمدوف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع لاحيج وزاقتالا والمناطق المجاورة.

    وأحيا المشاركون ذكرى الشهيد محمدوف واهدوه ثواب الفاتحة ووضعوا باقات من الزهور على قبره وكذلك أمام سبيل المياه.

    يذكر أن الشهيد وصال محمدوف الذي انضم الى جيش أذربيجان المظفر طواعية ليشارك في عمليات تحرير أراضي الوطن المحتلة الى أن استشهد في المعارك الشرسة الدائرة من اجل تحرير أراضي محافظة فضولي 12 أكتوبر 2020م وقلد بأوسمة "من اجل الوطن" و"لتحرير خوجاوند" بعد استشهاده.

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