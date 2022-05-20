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    سياسة


    وزير الخارجية يلتقي بنظيره الهنغاري في إيطاليا

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٩:١٣]

    باكو، 20 مايو، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 20 مايو اليوم بوزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو على هامش مشاركته في الدورة الـ132 للجنة الوزارية لمجلس أوروبا في تورين الإيطالية.

    قالت الخارجية في بيان إنّ الوزيرين بحثا في اللقاء مسائل التعاون الثنائي سياسيا واقتصاديا متبادلين وجهات نظر حول القضايا الأمنية الإقليمية والدولية.

    واشير الى وجود فرص للمزيد من تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية وغيرها بالتشديد على تمتع البلدين بالمستوى العالي للعلاقات والحوار السياسي.

    واستلفت الطرفان خاصة الى دور أذربيجان في تأمين امن طاقة أوروبا وبأهمية منتدى الطاقة المزمع تنظيمه في باكو فترة 1-3 يونيو العام الحالي.

    كما تبادل الطرفان الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يلتقي بنظيره الهنغاري في إيطاليا
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