بحث آفاق تطوير التعاون الثنائي بين أذربيجان وصربيا

باكو، 21 مايو (أذرتاج)

التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف في 20 مايو مع وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتس، ذلك على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي المنعقد في مدينة تورين الإيطالية.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين أعربا عن ارتياحهما للمستوى الحالي لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وصربيا. أشار الوزيران الى آفاق تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والإنسانية وغيرها.

أجرى الطرفان تبادل الآراء حول دخول اتفاقية إلغاء طلب تأشيرة الفيزا لأصحاب جوازات السفر بين أذربيجان وصربيا حيز التنفيذ ومسائل التعاون في مجال الطيران المدني وكذلك الاستفادة المثمرة من الإمكانيات السياحية بين البلدين.

كذلك نوقشت المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.