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    سياسة


    القوات المسلحة لأرمينيا تواصل إطلاق النار على الجيش الاذربيجاني في كلبجار

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:١٦]

    باكو، 21 مايو، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع في بيان إنّ وحدات القوات المسلحة لأرمينيا في قرية اشاعي شورجا في محافظة باساركيتشار أطلقت النار في 20 مايو على مواقع الجيش الأذربيجاني قرب قرية يئلليجه بمحافظة كلبجار.

    وذكرت الوزارة أنّ وحدات الجيش الأذربيجاني ردت بالمثل على قوات أرمينيا.

    AZERTAG.AZ :القوات المسلحة لأرمينيا تواصل إطلاق النار على الجيش الاذربيجاني في كلبجار
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