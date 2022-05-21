أذربيجان: محافظة نفطتشالا

باكو، 21 مايو، أذرتاج

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أسست محافظة نفطتشالا 11 فبراير عام 1940م ومساحة المحافظة حاليا 45ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 9ر88 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 61 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 176 كم.

وتتألف المحافظة من 52 منطقة سكنية وهي مدينة نفطتشالا العاصمة وقصبات بانكه وخيلي وخزر وحسن أباد وقرى كور كند وأشاغي سُرّة وقيرميزي كند وأشاغي قرامانلي وأستانلي وقديم كند وبيرينجي قرالي وكور قره بوجاق وبويات وبالّيجالي ودوردلر وجنكان وقره قاشلي وبالا سُرّة وعرب قرداش بكلي وبشتالي وشور كند ويئني كند وماياك الأول وماياك الثاني وقيرميزي شفق وصبح وشروانلي وقوجاق كند وخان محمدلي ورمضانلي وقازاخ برسي وساري قاميش ويئني قيشلاق وميكائيلي وقيز قايتدي (تعني: عادت الفتاة) وحق ورديلار ودالغالي وكور ديلي وساحل وتتر محلة وعباس آليلي وميرزا قربانلي واوزون بابالي وخول قره بوجاق وخول طازة كند وخول قره قاشلي ومرسل قولو ويوخاري قرامانلي وبيرابا وايكينجي قرالي.

كانت المحافظة أسست عام 1940م كمحافظة صناعية بحت والغيت في ديسمبر 1959م وضمت أراضيها الى محافظة صاليان وبعد 4 أعوام انفصلت عن صاليان محافظة مستقلة 1963م وغير انها ألغيت مرة أخرى وضمت الى محافظة صاليان بسبب عدم جدوى الإدارة المثيلة حتى أصبحت محافظة مستقلة بعد 7 أعوام عام 1973م بمبادرة الزعيم القومي العام حيدر علييف آنذاك.

وتقع شرق وادي كور وأراز وتحد بحر الخزر في الشرق.

تضاريس المحافظة سهلية على سهول شروان الجنوبي الشرقي وصاليان وموغان جزئيا وأراضيها أدني عن سطح البحر قدر 22 مترا.

ومناخ المحافظة حار معتدل جاف في الصيف شبه استوائي وصحراوي جاف وحرارة الطقس المتوسطة 3 مئوية في يناير والى 25-36 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 300 ملم.

يمر نهر كور وقناة بالا كور وقناة موغان المركزي من أراضي نفطتشالا.

وتحتضن المحافظة جزءا من متنزه شروان الوطني.

وقاعدة اقتصاد المحافظة مبنية على زراعة القطن والحبوب والأعشاب وتربية المواشي.

وفيها عدد كبير من المؤسسات الصناعية المختصة في إنتاج الأسماك والقطن والحبوب واليود واللحم واللبن والزراعة الكيماوية والإنشائية وغيرها.

جريدة "اوكتيابر بايراغي" (علم أكتوبر) الصادر منذ 1973م تسلط الضوء على حياة المحافظة واستبدل اسمها عام 1990م بـ "جون دوغار".

وتحتضن نفطتشالا عددا من الآثار التاريخية والثقافية وفيها 34 مسجدا ومن معالمها الشهيرة مسجد فاطمة الزهراء من القرن التاسع عشر في قرية خيلي ومبنى إداري لمؤسسة إنتاج الأسماك بني عام 1898م بقصبة بنكه وكنيسة من القرن التاسع عشر وضريح حيدر ألمازوف العائد الى 1894م وغيرها.